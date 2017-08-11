В Москве избили муниципального депутата района Хамовники Александру Парушину

В Москве вечером 10 августа была избита депутат района Хамовники Александра Парушина, сообщается на сайте партии «Яблоко».

На Парушину напали, сказано в сообщении, когда она сделала рабочим компании «Теплоцентрстрой» замечание «по поводу незаконных работ по прокладке коммуникаций». Совершили ли нападение сами рабочие, из сообщения неясно.

Парушину доставили в институт Склифосовского с сотрясением мозга. Позже ее выписали.