В Москве избили муниципального депутата района Хамовники Александру Парушину
В Москве вечером 10 августа была избита депутат района Хамовники Александра Парушина, сообщается на сайте партии «Яблоко».
На Парушину напали, сказано в сообщении, когда она сделала рабочим компании «Теплоцентрстрой» замечание «по поводу незаконных работ по прокладке коммуникаций». Совершили ли нападение сами рабочие, из сообщения неясно.
Парушину доставили в институт Склифосовского с сотрясением мозга. Позже ее выписали.
Напомним, 8 августа было совершено нападение на кандидата в депутаты от партии «Яблоко» по району Орехово-Борисово Георгия Малеца. <…> В ночь на 4 августа неизвестные разбили окна в доме депутата от «Яблока» в городе Пустошка Псковской области.
Александра Парушина избралась в совет депутатов муниципального округа «Хамовники» в 2012 году от партии «Справедливая Россия». Сейчас она баллотируется на пост депутата от партии «Яблоко». В 2016 году на нее напали охранники при сносе конструктивистского квартала «Погодинская».
Как сообщает «Яблоко», «Теплоцентрстрой» прокладывает коммуникации около дома на 3-й Фрунзенской улице в Москве несмотря на то, что у компании отозван ордер. В ходе работ, считают в партии, наносится «огромный ущерб зеленым насаждениями».