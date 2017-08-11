Телеканал HBO предлагал хакерам 250 тысяч долларов за украденные сценарии

Американский телеканал HBO вступил в переговоры с хакерами и предлагал выкуп в размере 250 тысяч долларов за украденные сценарии, пишет The Hollywood Reporter.

Изданию удалось найти скриншот письма от представителей HBO, в котором говорится, что канал готов заплатить эту сумму в качестве «жеста доброй воли». The Hollywood Reporter смог подтвердить достоверность письма, но официально канал эти сведения не комментирует. Хакеры заявили изданию, что вели переговоры с HBO несколько недель, но канал «нарушил свое обещание».

Ранее сообщалось, что хакеры собирались получить за украденные сценарии около 6 миллионов долларов в биткоинах. По какой причине сорвались переговоры с HBO о выкупе, неизвестно.