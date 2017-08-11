Телеканал HBO предлагал хакерам 250 тысяч долларов за украденные сценарии

The Hollywood Reporter
07:39, 11 августа 2017

Американский телеканал HBO вступил в переговоры с хакерами и предлагал выкуп в размере 250 тысяч долларов за украденные сценарии, пишет The Hollywood Reporter.

Изданию удалось найти скриншот письма от представителей HBO, в котором говорится, что канал готов заплатить эту сумму в качестве «жеста доброй воли». The Hollywood Reporter смог подтвердить достоверность письма, но официально канал эти сведения не комментирует. Хакеры заявили изданию, что вели переговоры с HBO несколько недель, но канал «нарушил свое обещание».

Ранее сообщалось, что хакеры собирались получить за украденные сценарии около 6 миллионов долларов в биткоинах. По какой причине сорвались переговоры с HBO о выкупе, неизвестно.

3 августа хакеры послали The Hollywood Reporter письмо, в котором объяснили мотив взлома. «Это все ради денег. Мы неделями договаривались с HBO, но они нарушили обещание и решили с нами поиграть», — говорится в письме (англ. яз.).

The Hollywood Reporter
Анонимная группировка хакеров 31 июля и 8 августа выложила архивы с украденными у HBO данными. Помимо прочего, были выложены в открытый доступ сценарии сериала «Игра престолов», в том числе одной на тот момент еще не опубликованной серии. Когда она вышла в эфир, оказалось, что конечный вариант эпизода сильно расходится по сюжету с опубликованным сценарием.
Также хакерам удалось раздобыть личные данные актеров «Игры престолов».
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