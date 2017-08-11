Российский истребитель пятого поколения назвали Су-57

Российский истребитель пятого поколения Т-50 получил серийное обозначение Су-57. Об этом объявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

Т-50 разрабатывался ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) с 2002 года и впервые взлетел в 2010 году.

О завершении первого этапа государственных испытаний Су-57 объявили в июле 2017 года на авиасалоне МАКС. Ожидается, что первая партия из 12 истребителей будет передана в войска в 2019 году.

Су-57 станет первым российским истребителем пятого поколения, сейчас такие машины есть на вооружении США (F-22 и F-35) и Китая (J-20). В России самыми современными являются истребители условного поколения 4++ (МиГ-35, Су-34, Су-35).

Сообщалось, что максимальная крейсерская скорость Су-57 — 2 600 километров в час, практический потолок — 20 километров. Дальность полета составляет до 5 500 километров. Ракеты и бомбы будут размещены во внутренних отсеках истребителя, но конструкция предусматривает до шести внешних узлов подвески.