Правительство отказалось от строительства дворца Деда Мороза в Великом Устюге⛄️

Правительство сократило финансирование федеральной целевой программы «Культура России» на 2012–2018 годы на 46 миллиардов рублей. Соответствующее постановление принято в конце июля, но опубликовано только 4 августа.

Из таблицы субсидий, которые выделяются регионам на объекты культуры, пропал дворец Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области. На это еще в 2016 году планировали выделить 84 миллиона рублей (еще 50 миллионов хотел выделить бюджет области).

Помимо этого власти отказались от строительства дома танца ансамбля «Лезгинка» в Дагестане, филармонии в Марий Эл, театра для детей и молодежи в Рязани, драматического театра в Черкесске, концертного зала в Тамбове и других проектов.

Пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец Иван Слепцов заявил, что к финансированию проектов могут вернуться в будущем.

Обновление. В правительстве Вологодской области «Медузе» сообщили, что строительство дворца Деда Мороза не отменено, а перенесено. Соответствующие расходы запланированы для составления бюджета на 2018–2020 годы.