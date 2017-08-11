Правительство отказалось от строительства дворца Деда Мороза в Великом Устюге⛄️

РБК
12:19, 11 августа 2017
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Правительство сократило финансирование федеральной целевой программы «Культура России» на 2012–2018 годы на 46 миллиардов рублей. Соответствующее постановление принято в конце июля, но опубликовано только 4 августа.

Из таблицы субсидий, которые выделяются регионам на объекты культуры, пропал дворец Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области. На это еще в 2016 году планировали выделить 84 миллиона рублей (еще 50 миллионов хотел выделить бюджет области).

Помимо этого власти отказались от строительства дома танца ансамбля «Лезгинка» в Дагестане, филармонии в Марий Эл, театра для детей и молодежи в Рязани, драматического театра в Черкесске, концертного зала в Тамбове и других проектов.

Пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец Иван Слепцов заявил, что к финансированию проектов могут вернуться в будущем.

Обновление. В правительстве Вологодской области «Медузе» сообщили, что строительство дворца Деда Мороза не отменено, а перенесено. Соответствующие расходы запланированы для составления бюджета на 2018–2020 годы.
24 июля (за четыре дня до подписания постановления) губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявлял, что для Деда Мороза построят новый дворец за 350 миллионов рублей (в 2,5 раза больше суммы из ФЦП). Он заявил, что строительство начнется в 2018 году и займет два года.
Сейчас в Великом Устюге стоит двухэтажный терем Деда Мороза.

Бизнес Деда Мороза

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