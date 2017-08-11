Первый канал снял выпуск «Пусть говорят» про Малахова на случай его ухода. Передачу ведет Дмитрий Борисов

Первый канал снял выпуск программы «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым. Она посвящена Андрею Малахову. Выпуск называется «Привет, Андрей». Как рассказал источник «Дождя», эту передачу покажут, если Малахов все же решит уйти с телеканала.

РБК сообщает, что выпуск про Андрея Малахова эфирный, а не пилотный. Ранее на телеканале сняли три пилотных программы с ведущим красноярского канала ТВК Александром Смолом и ведущим Первого канала Дмитрием Борисовым.

Официально на Первом канале не рассказывают о новом ведущем «Пусть говорят». По данным «Дождя», Малахов до сих пор не решил, будет ли он продолжать вести свою программу.