CNN уволил обозревателя за твит с нацистским приветствием. Трамп считал его своим единственным сторонником на канале

Лорд в интервью The New York Times уверял , что использовал нацистское приветствие в шутку. Однако на CNN заявили, что такому поведению нет оправдания.

Телекомпания CNN разорвала контракт с обозревателем Джеффри Лордом. Причиной стал твит, в котором журналист написал «Sieg Heil!» в адрес либерального активиста.

66-летний Джеффри Лорд работал на CNN с 2015 года. На канале он занимал должность штатного обозревателя и был нанят как раз из-за своих консервативных взглядов.

Отмечалось, что CNN предложил Лорду работу по настоянию Дональда Трампа: кандидат в президенты жаловался, что никто из обозревателей канала не разделяет его взглядов. На CNN уверяли, что решение о приеме на работу Лорда было принято безотносительно рекомендаций будущего президента. В эфире Лорд всегда горячо поддерживал Трампа.

Джефри Лорд известен также как автор консервативного издания The American Spectator, а в прошлом — как советник президента США Рональда Рейгана.