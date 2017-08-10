В Чите произошел взрыв в пункте приема металлолома. Рядом обнаружены боеприпасы для С-200

В пункте приема металлолома в Чите произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще один получил ранения.

По предварительным данным СК, взрыв произошел, когда работники приемного пункта пытались распилить снаряд. Тип сдетонировашего боеприпаса пока не установлен.

На месте происшествия, сообщали «Интерфаксу» в пресс-службе управления Росгвардии по Забайкальскому краю, обнаружены две боевые части зенитного ракетного комплекса С-200 «Ангара».

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Один из боеприпасов представляет опасность, его предстоит эвакуировать и нейтрализовать специалистам Минобороны, сообщили представители Росгвардии. Угрозы взрыва второй боевой части ЗРК С-200 нет, так как боеприпас находится в «спящем режиме», добавили они.

По факту взрыва следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств), а также ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлёкшее гибель двух человек).