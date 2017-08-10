Центробанк разослал предупреждения о новых вирусах-вымогателях

Банк России разослал предупреждение о «возможно готовящейся» атаке . Такое письмо российским банкам 9 августа направил FinCERT — центр ЦБ по кибербезопасности.

Для защиты Центробанк предложил установить или обновить антивирусы и проверить настройки межсетевых экранов (файерволов). В Альфа-банке и «Открытии» такие рекомендации назвали повседневными.

Предупреждение Банка России появилось через несколько дней после аналогичной рассылки Федеральной сетевой компании Единой энергосистемы России. Та предупредила региональных операторов электросетей, что с 4 по 14 августа может начаться новая волна атак вирусов-вымогателей. Пользователям предложили ограничить доступ в интернет из корпоративных сетей.

Руководитель группы исследования и анализа мошенничества «Лаборатории Касперского» Денис Горчаков заявил, что у них данных о новой атаке нет. Письмо ЦБ Горчаков объяснил реакцией на предупреждения ФСК ЕЭС.