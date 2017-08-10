Центробанк разослал предупреждения о новых вирусах-вымогателях

Ведомости
06:58, 10 августа 2017
Надежный источник

Банк России разослал предупреждение о «возможно готовящейся» атаке вирусов-вымогателей. Такое письмо российским банкам 9 августа направил FinCERT — центр ЦБ по кибербезопасности.

Для защиты Центробанк предложил установить или обновить антивирусы и проверить настройки межсетевых экранов (файерволов). В Альфа-банке и «Открытии» такие рекомендации назвали повседневными.

Предупреждение Банка России появилось через несколько дней после аналогичной рассылки Федеральной сетевой компании Единой энергосистемы России. Та предупредила региональных операторов электросетей, что с 4 по 14 августа может начаться новая волна атак вирусов-вымогателей. Пользователям предложили ограничить доступ в интернет из корпоративных сетей.

Руководитель группы исследования и анализа мошенничества «Лаборатории Касперского» Денис Горчаков заявил, что у них данных о новой атаке нет. Письмо ЦБ Горчаков объяснил реакцией на предупреждения ФСК ЕЭС.

С начала 2017 года произошли две масштабные атаки вирусов-вымогателей. 12 мая вирус WannaCry поразил систему здравоохранения Великобритании, а затем распространился по всему миру. 27 июня произошла атака вируса Petya, которая началась на Украине.
В обоих случаях вирусы использовали уязвимости в системах Windows, на которых не были установлены последние обновления.

WannaCry и Petya

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