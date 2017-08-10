Минфин предложил сажать на шесть лет за незаконную выдачу кредитов

Министерство финансов России подготовило поправки в Уголовный кодекс, которые позволят наказывать предпринимателей, выдающих потребительские кредиты без лицензии.

Уголовная ответственность будет наступать, если фирма получила доход в крупном размере (по смежной статье — от полутора миллионов рублей) и ранее три и более раза в течение года привлекалась к административной ответственности. Наказание составит штрафом до миллиона рублей или арестом на срок до полугода.

Если в результате незаконной деятельности получен доход в особо крупном размере (от шести миллионов рублей), то министерство предлагает ввести наказание вплоть до шести лет лишения свободы.