ФСБ провела обыск в дирекции Минкульта по делу о проектировании новой сцены МДТ

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ провели обыск в Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ. Об этом сообщает сайт «Фонтанка», которому проведение обыска подтвердил замглавы дирекции Денис Колодко.

Обыск, по данным издания, связан с уголовным делом о хищении средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы). Официально это не подтверждено.

По словам Дениса Колодко, ФСБ искала переписку сотрудников дирекции и сметные документы по контракту с компанией «Театрально-декорационные мастерские», с которой был заключен контракт на проектирование.