ФСБ провела обыск в дирекции Минкульта по делу о проектировании новой сцены МДТ
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ провели обыск в Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ. Об этом сообщает сайт «Фонтанка», которому проведение обыска подтвердил замглавы дирекции Денис Колодко.
Обыск, по данным издания, связан с уголовным делом о хищении средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы). Официально это не подтверждено.
По словам Дениса Колодко, ФСБ искала переписку сотрудников дирекции и сметные документы по контракту с компанией «Театрально-декорационные мастерские», с которой был заключен контракт на проектирование.
Новая сцена Малого драматического театра строится на Звенигородской улице в Санкт-Петербурге. В новое семиэтажное здание будет встроено историческое здание бывших казарм Семеновского полка. Строительством занималась компания «СтройСоюз СВ», но с ней в 2016 разорвали контракт из-за срыва сроков. Новый подрядчик строительства — компания «Трансепт групп» Бориса Ротенберга.
С компанией «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) был заключен контракт на проектирование новой сцены МДТ. Позже контракт был разорван. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.
Минкульт, как пишет «Фонтанка», пытался отсудить у ТДМ 45 миллионов рублей неотработанного аванса. Претензии к ТДМ предъявила и архитектурная мастерская Михаила Мамошина, которая занималась непосредственной работой над проектом — ТДМ не оплатила работы полностью, в связи с чем архитекторы потребовали запретить строить театр по их проекту.
«Театрально-декорационные мастерские» также оказались замешаны в деле о хищениях при строительстве стадиона для «Зенита». Компания заключила контракт на поставку видеотабло и раздвижной крыши, однако не выполнила работы.