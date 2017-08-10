ФБК сообщил о картельном сговоре при закупках машин в МВД

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил о раскрытии картельного сговора участников торгов на поставку автомобилей в МВД.

Речь, как следует из опубликованных ФБК документов, идет о десяти электронных аукционах, проведенных в 2014–2016 годы, на общую сумму в 4,85 миллиарда рублей.

В торгах участвовали компании «Техно Темп», «Техинком», «КАН Авто Трейд», «КАН Авто» и «КАН-Автоваз». Последние три компании принадлежат, как сообщает ФБК, одному человеку — сыну бывшего губернатора Амурской области Николая Колесова Александру Колесову.

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Как сказано в заявлении ФБК на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, компании по очереди выигрывали торги, согласованно снижая цену всего на 0,5 процента от максимальной.

В ФБК утверждают, что в некоторых случаях цена одной машины при оптовых закупках оказывалась выше, чем в розницу. В общей сложности завышение цены составило, по расчетам ФБК, около 240 миллионов рублей.

ФБК направила обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести проверку на основании данных, приведенных фондом.