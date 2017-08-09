В Крыму 76-летнего активиста с нарушенной координацией посадили на 10 суток за неповиновение полицейским

ОВД-Инфо
18:29, 9 августа 2017
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Железнодорожный суд города Симферополя приговорил 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова к 10 суткам ареста за неповиновение сотрудникам полиции. 

Накануне его оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил пикетирования. Ему вызывали в суд «скорую помощь».

По словам адвоката Эмиля Курбединова, у Сервера Караметова из-за болезни нарушена координация движений и он «может только рывками двигать руками и телом»; именно эти резкие движения, по мнению Курбединова, в полиции расценили как неповиновение.

Караметов был задержан 8 августа во время одиночного пикета у Верховного суда Крыма, где в это время шло заседание по делу Ахтема Чийгоза, замглавы запрещенного в РФ Меджлиса крымскотатарского народа. Он стоял с плакатом со словами «Путин и Аксенов, наши дети не террористы! Хватит обвинять крымских татар!»

Полицейские задержали Сервер агъа Караметова с одиночного пикета.

Опубликовано Заиром Смедлей 8 августа 2017 г.

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