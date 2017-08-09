В Краснодарском крае из-за жары начнут отключать электричество, чтобы помочь Крыму
Из-за жаркой погоды в Краснодарском крае введены временные отключения электричества, сообщила администрация региона.
Отключение электричества будут проводиться с 20:00 до 23:00 для потребителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края.
Отключения, как подчеркивается, будут носить точечный характер.
Ограничения подачи электроэнергии, сообщила краевая администрация, вводятся в том числе из-за того, что региональная энергосистема задействована в «погашении потребности значительной части потребителей республики Крым».
Как пояснили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым.