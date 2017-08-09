В Краснодарском крае из-за жары начнут отключать электричество, чтобы помочь Крыму

Администрация Краснодарского края
11:11, 9 августа 2017
Надежный источник

Из-за жаркой погоды в Краснодарском крае введены временные отключения электричества, сообщила администрация региона.

Отключение электричества будут проводиться с 20:00 до 23:00 для потребителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края.

Отключения, как подчеркивается, будут носить точечный характер.

Ограничения подачи электроэнергии, сообщила краевая администрация, вводятся в том числе из-за того, что региональная энергосистема задействована в «погашении потребности значительной части потребителей республики Крым».

Как пояснили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым.

Администрация Краснодарского края
В начале августа график временного отключения электричества был введен на территории Крыма. Так, сообщало РИА Новости, вечером 7 августа без электричества на полуострове в течение почти двух часов оставались 108 тысяч человек.
Власти Крыма и Краснодарского края указывают, что из-за сильной жары, достигающей 40 градусов, резко выросло потребление электроэнергии, в том числе из-за использования кондиционеров.
В конце июля из-за аварийного отключения на территории Краснодарского края, откуда в Крым поступает электричество, весь полуостров на несколько часов остался без света. Причиной аварии Минэнерго назвало жару.
Электроснабжение Крыма полностью осуществляется по энергомосту, проложенному из Краснодарского края с мая 2016 года. Самостоятельно Крым может обеспечивать лишь 30 процентов необходимой электроэнергии.

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