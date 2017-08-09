ЦБ отозвал лицензию у расчетного центра системы денежных переводов Anelik 

«Анелик РУ», говорится в заявлении регулятора, неоднократно нарушал требования о предоставлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю по законам о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности и ввел временную администрацию в банке «Анелик РУ» — расчетом центре системы денежных переводов Anelik.

Руководство и собственники ООО КБ «Анелик РУ» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Анелик РУ» с рынка банковских услуг.

Банк «Анелик РУ», по данным ЦБ, занимает 524 место в банковской системе РФ по размеру капитала. В рэнкинге «Интерфакс-100» «Анелик РУ» по итогам второго квартала 2017 года занял 499 место.

«Анелик РУ», сообщается на сайте кредитной организации, был создан в 1990 году на базе армянского банка «Анелик». С 1996 года основным видом деятельности банка стали денежные переводы.

Платежная система Anelik позволяет физическим лицам совершать денежные переводы без открытия счета в страны СНГ и Балтии, а также ряд других государств. «Анелик РУ» выполнял роль клирингового центра системы Anelik — через него проводились платежи.