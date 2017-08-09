ЦБ отозвал лицензию у расчетного центра системы денежных переводов Anelik
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности и ввел временную администрацию в банке «Анелик РУ» — расчетом центре системы денежных переводов Anelik.
«Анелик РУ», говорится в заявлении регулятора, неоднократно нарушал требования о предоставлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю по законам о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.
Банк «Анелик РУ» является участником системы страхования вкладов. Выплаты клиентам кредитной организации будут проведены в установленные сроки, заявил ЦБ.
Руководство и собственники ООО КБ «Анелик РУ» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Анелик РУ» с рынка банковских услуг.