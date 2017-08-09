При землетрясении в Китае пострадали более 130 человек, девять человек погибли
При землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли девять человек и пострадали более 130 человек. Об этом сообщает официальная газета китайской Компартии «Жэньминь жибао».
Среди погибших — шестеро туристов. Не менее 30 пострадавших находятся в критическом состоянии.
В Национальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций заявили, что число погибших может оказаться больше официально подтвержденного, вплоть до ста человек, передает AFP.
Землетрясение повредило 130 тысяч строений.
Землетрясение произошло 8 августа около 21:20 по местному времени (около 16:20 по Москве). Китайские ученые оценили его магнитуду в 7,0, Геологическая служба США — в 6,5. В районе землетрясения находится национальный парк Цзючжайгоу, признанный ЮНЕСКО частью всемирного наследия.
#Sichuan M7.0 #earthquake: People trapped in quake zone sleep on street with blankets keeping warm from the cold pic.twitter.com/lZxLGRJMeq— People's Daily,China (@PDChina) August 8, 2017
#Sichuan M7.0 #earthquake: Death toll rises to 9, including 6 tourists; over 130 wounded pic.twitter.com/LRrpbmVEWc— People's Daily,China (@PDChina) August 8, 2017