При землетрясении в Китае пострадали более 130 человек, девять человек погибли

«Жэньминь жибао»
21:08, 8 августа 2017

При землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли девять человек и пострадали более 130 человек. Об этом сообщает официальная газета китайской Компартии «Жэньминь жибао».

Среди погибших — шестеро туристов. Не менее 30 пострадавших находятся в критическом состоянии.

В Национальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций заявили, что число погибших может оказаться больше официально подтвержденного, вплоть до ста человек, передает AFP.

Землетрясение повредило 130 тысяч строений.

Землетрясение произошло 8 августа около 21:20 по местному времени (около 16:20 по Москве). Китайские ученые оценили его магнитуду в 7,0, Геологическая служба США — в 6,5. В районе землетрясения находится национальный парк Цзючжайгоу, признанный ЮНЕСКО частью всемирного наследия.

В 2008 году в этом районе произошло землетрясение магнитудой 8,0, в результате которого погибли, по официальным данным, более 69 тысяч человек, пострадали более 374 тысяч человек.
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