Disney отказалась от сотрудничества с Netflix для запуска собственной платформы

Компания Disney объявила о планах запустить собственную стриминговую платформу в 2019 году. В связи с этим Disney прерывает сотрудничество с сервисом Netflix, у которого сейчас есть права на фильмы одноименной студии, а также Pixar.

Для запуска собственной платформы Disney купила разработчика стриминговых сервисов BAMTech. Первыми фильмами, которые покажут уже на новой платформе, станут «История игрушек 4», сиквел «Холодного сердца», а также игровая версия «Короля-льва».

Как отмечает The Verge, в результате прекращения сотрудничества подписчики Netflix с 2019 года также останутся без фильмов студии Marvel, которая принадлежит Disney. Что будет с телесериалами о героях Marvel, заказанных Netflix, пока неизвестно.

После новостей о прекращении сотрудничества акции Netflix упали на 5 процентов, но к концу дня сократили падение до 1,6 процента.