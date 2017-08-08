Жена Макрона не будет получать зарплату на посту первой леди страны
Правительство Франции заявило, что жена президента страны Брижит Макрон не будет получать зарплату в статусе первой леди. Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер.
По его словам, не планируется никаких перемен в конституции и выделения дополнительных бюджетных средств на должность первой леди. Заявление Кастанера стало реакцией на петицию на Change.org с требованием не давать жене президента Франции официального статуса первой леди и не выделять средства на ее зарплату.
В правительстве отмечают, что вопрос о статусе первой леди, который сейчас во французском законодательстве никак не закреплен — это лишь желание формализовать обязанности супруги главы государства и сделать власть во Франции более прозрачной.
«Речи вообще не идет о работе, а только о ее статусе. Работа вознаграждается. Жена президента республики не получает вознаграждения и не будет получать, даже несмотря на то, что она все время сопровождает президента», — заявил Кастанер.
Предлагается уточнить статус Брижит Макрон как супруги президента и впервые раскрыть данные о том, сколько людей на нее работает, и во сколько налогоплательщикам это обходится (англ. яз.).