В России резко сократилось число довольных своей работой учителей

Доля учителей, довольных условиями своей работы, в 2016/17 учебном году сократилась до 22 процентов с 42 процентов годом ранее.

Такие данные, пишут «Ведомости», были получены в ходе опроса, проведенного Высшей школой экономики и «Левада-центром».

В предыдущие несколько лет, отмечают авторы исследования, доля учителей, довольных условиями работы в школе, поступательно росла.

Доля учителей, недовольных своей зарплатой, увеличилась с 28 до 34 процентов. 22 процента учителей, принявших участие в опросе, сообщили, что за последние два года их зарплата уменьшилась.

В 2016 году средний заработок учителей по основному месту работы, данные о котором были получены в ходе опроса, составил 25 тысяч 975 рублей. Половина респондентов сообщили, что получают по основному месту работы менее 20 тысяч рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя зарплата учителей в общеобразовательных школах в России составляла в 2016 году 33 тысячи 338 рублей. Авторы исследования объяснили расхождение данных тем, что учителя в ходе опроса называли сумму, которую они получают «на руки», а Росстат считает начисленную зарплату.