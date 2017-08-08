В России резко сократилось число довольных своей работой учителей

Ведомости
05:27, 8 августа 2017
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Доля учителей, довольных условиями своей работы, в 2016/17 учебном году сократилась до 22 процентов с 42 процентов годом ранее.

Такие данные, пишут «Ведомости», были получены в ходе опроса, проведенного Высшей школой экономики и «Левада-центром».

В предыдущие несколько лет, отмечают авторы исследования, доля учителей, довольных условиями работы в школе, поступательно росла.

Доля учителей, недовольных своей зарплатой, увеличилась с 28 до 34 процентов. 22 процента учителей, принявших участие в опросе, сообщили, что за последние два года их зарплата уменьшилась.

В 2016 году средний заработок учителей по основному месту работы, данные о котором были получены в ходе опроса, составил 25 тысяч 975 рублей. Половина респондентов сообщили, что получают по основному месту работы менее 20 тысяч рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя зарплата учителей в общеобразовательных школах в России составляла в 2016 году 33 тысячи 338 рублей. Авторы исследования объяснили расхождение данных тем, что учителя в ходе опроса называли сумму, которую они получают «на руки», а Росстат считает начисленную зарплату.

Но даже недовольство зарплатой отошло на второй план по сравнению с раздражением от внеучебной нагрузки, в том числе большого количества документации и отчетности, свидетельствуют итоги опроса ВШЭ: на это жалуются 45% учителей. 

Ведомости
Повышение зарплаты учителей средних школ предусматривали так называемые майские указы, подписанные Владимиром Путиным в начале очередного президентского срока в 2012 году. Предполагается, что учителя должны получать зарплату не ниже средней по региону.
Ранее отмечалось, что инфляция, составившая по итогам 2015 года почти 13 процентов, нивелировала проведенное ранее увеличение зарплат ряда категорий бюджетников, в том числе учителей средних школ.
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