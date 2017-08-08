Умер основатель ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин

Павел Слободкин в 1966 году создал ансамбль «Веселые ребята», который стал одним из самых известных советских ВИА. В 1974–1976 годы в группе пела Алла Пугачева; в составе «Веселых ребят» она спела песню «Арлекино», которую Слободкин аранжировал. Участниками «Веселых ребят» в разное время были Александр Градский, Александр Барыкин, Александр Добрынин.