Умер основатель ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин
19:24, 8 августа 2017
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Основатель советского эстрадного ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин умер 8 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы.
Слободкину было 72 года.
Скончался основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин https://t.co/SPjS0odkrs pic.twitter.com/9vMp4RBQMD— НТВ (@ntvru) August 8, 2017
Павел Слободкин в 1966 году создал ансамбль «Веселые ребята», который стал одним из самых известных советских ВИА. В 1974–1976 годы в группе пела Алла Пугачева; в составе «Веселых ребят» она спела песню «Арлекино», которую Слободкин аранжировал. Участниками «Веселых ребят» в разное время были Александр Градский, Александр Барыкин, Александр Добрынин.