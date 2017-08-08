Сергей Удальцов освободился из колонии
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом сообщила его жена Анастасия.
Друзья! Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению...Опубликовано Анастасией Удальцовой 7 августа 2017 г.
Удальцов полностью отбыл назначенный срок по делу об организации массовых беспорядков.
Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева признали виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году. В 2014 году их приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Развозжаев освободился в апреле 2017 года.
На суде Удальцов и Развозжаев отказались признать вину.