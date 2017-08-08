Сахалинский губернатор предложил дать регионам право выдворять мигрантов

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил наделить регионы Дальнего Востока правом выдворять мигрантов, а также строить центры их временного пребывания перед отправкой на родину.

Об этом Кожемяко заявил на совещании по национальной безопасности в Якутске.

Центры временного содержания мигрантов на Дальнем Востоке, сообщил губернатор, переполнены, а на своевременное выдворение иностранцев у Федеральной службы судебных приставов не всегда есть средства.

«Участие регионов позволило бы значительно улучшить ситуацию», — заявил Кожемяко, подчеркнув, что Сахалинская область готова финансировать выдворение мигрантов и строительство новых пунктов их временного содержания.