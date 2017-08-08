На Украине задержали шесть человек за хищения при строительстве стены на границе с Россией
В рамках расследования уголовного дела о растрате средств на строительство стены на восточной границе Украины задержаны шесть человек. Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Задержанные — чиновники Государственной пограничной службы Украины и сотрудники предприятий-подрядчиков. В рамках расследования дела также проводятся обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.
Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений по ч.5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения), ч.2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств в особенно больших размерах или по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Их доставят в Национальное антикоррупционное бюро в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении (укр. яз.).