На Украине задержали шесть человек за хищения при строительстве стены на границе с Россией

Задержанные — чиновники Государственной пограничной службы Украины и сотрудники предприятий-подрядчиков. В рамках расследования дела также проводятся обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.

В рамках расследования уголовного дела о растрате средств на строительство стены на восточной границе Украины задержаны шесть человек. Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений по ч.5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения), ч.2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств в особенно больших размерах или по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Их доставят в Национальное антикоррупционное бюро в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении (укр. яз.).

Проект укрепления государственной границы Украины, известный под названием «Стена», реализуется с 2014 года. В рамках программы планируется укрепить около 2 тысяч километров границы Украины с РФ, а также с территориями, находящимися под контролем сепаратистов. На реализацию проекта из бюджета Украины выделено 4 миллиарда гривен (более девяти миллиардов рублей).

К 2016 году на границе было возведено 72 километра заграждений и вырыто 230 километров противотанковых рвов.

Расследование о хищении бюджетных средств при реализации проекта «Стена» ведется с марта 2016 года. Следствие оценивает ущерб, нанесенный государству в результате хищений, в 16 миллионов гривен (около 37 миллионов рублей).