На отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина

На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимиром Путиным и подписью «Happy to help, bro!» («Рад помочь, бро»).

Также на фасад здания были спроецированы изображения флага России с надписями «Follow the money» и «Крепись, братан». Одновременно с этим перед зданием маршировали люди в форме, похожей на военную, и с флагом России в руках.

Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI — igorvolsky (@igorvolsky) August 8, 2017

Журналист и мультимедийный художник Робин Белл из Вашингтона заявил, что это он организовал акцию, и разместил несколько роликов о ней в своем твиттере. Он назвал акцию «Follow the money» («следуй за деньгами», один из ключевых принципов расследовательской журналистики)