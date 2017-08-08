Мосгорсуд приостановил депортацию журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Судья Мосгорсуда Ольга Панкова приостановила решение о депортации из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза). Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Феруза не будут депортировать, пока рассматривается жалоба в Европейском суде по правам человека. На это время журналиста поместят в центр пребывания беженцев.

Адвокат Феруза Даниил Хаймович рассказал «Медузе», что рассмотрение жалобы в ЕСПЧ может идти до двух лет.

Али Феруза доставили в МосГорСуд. Сегодня -

второй день рассмотрения апелляции на решение о высылке #СуднадАли #отвалиотАли pic.twitter.com/TEtoezMt2Q — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 8, 2017