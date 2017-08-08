Мосгорсуд приостановил депортацию журналиста «Новой газеты» Али Феруза
Судья Мосгорсуда Ольга Панкова приостановила решение о депортации из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза). Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.
Феруза не будут депортировать, пока рассматривается жалоба в Европейском суде по правам человека. На это время журналиста поместят в центр пребывания беженцев.
Адвокат Феруза Даниил Хаймович рассказал «Медузе», что рассмотрение жалобы в ЕСПЧ может идти до двух лет.
Али Феруза доставили в МосГорСуд. Сегодня -— ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 8, 2017
второй день рассмотрения апелляции на решение о высылке #СуднадАли #отвалиотАли pic.twitter.com/TEtoezMt2Q
Сегодня продолжится суд делу Али Феруза. На заседание приехала мать журналиста. Наш корреспондент следит за событиями из здания суда pic.twitter.com/BmNbLRN54O— Открытая Россия (@openrussia_org) August 8, 2017