Мосгорсуд приостановил депортацию журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Meduza
07:56, 8 августа 2017
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Судья Мосгорсуда Ольга Панкова приостановила решение о депортации из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза). Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Феруза не будут депортировать, пока рассматривается жалоба в Европейском суде по правам человека. На это время журналиста поместят в центр пребывания беженцев.

Адвокат Феруза Даниил Хаймович рассказал «Медузе», что рассмотрение жалобы в ЕСПЧ может идти до двух лет.

1 августа судья Басманного суда Артур Карпов постановил выдворить Феруза из России за нарушение правил пребывания, так как у журналиста не было документов — узбекский паспорт он потерял.
До этого Феруз пожаловался в ЕСЧП на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище. Журналист опасается преследования в случае возвращения в Узбекистан.

Дело Али Феруза

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