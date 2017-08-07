Жителя Сочи осудили за оскорбление чувств верующих. Он нарушил догмат 787 года, перепостив карикатуру на Христа
Житель Сочи Виктор Ночевнов признан виновным по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих) за перепост на своей странице в соцсети «ВКонтакте» семи карикатур с изображением Иисуса Христа.
Мировой судья, рассмотревший дело, приговорил Ночевнова к штрафу в 50 тысяч рублей, сообщил «Интерфаксу» адвокат подсудимого Александр Попков.
Ночевнов обвинялся в том, что с октября 2014 года по август 2015 года в дни христианских праздников репостил карикатуры, на которых Иисус Христос, в частности, были изображен висящим на турнике, танцующим на стадионе, а также в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.
Свидетелем по делу, рассказал адвокат, выступил настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. Священнослужитель заявил, что расценивает карикатуры как кощунство, провокацию и оскорбление чувств верующих, сославшись на установленный в 787 году догмат Вселенской христианской церкви — иконопочитание, сообщил Попков.
Ночевнов, заявил адвокат, не признает свою вину. «После получения текста решения суда на руки будем готовить апелляцию, обжаловать этот приговор», — сказал он. До вступления приговора в силу, добавил Попков, с его подзащитного взята подписка о невыезде.