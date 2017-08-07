Ярославский журналист пожаловался на увольнение после критики охраны губернатора

Журналист газеты «Берега», которая выходит в городе Тутаев Ярославской области, рассказал, что его заставили уволиться после того, как он раскритиковал охрану губернатора региона. Как пояснил Алексей Кривцов изданию «7×7», ему сказали, что если он не уволится, то его уволят по статье.

Главный редактор «Берегов» Алена Соколова рассказала, что Кривцов «страдает пагубным пристрастием к алкоголю», а в социальных сетях ведет себя грубо.

Алексей Кривцов 6 августа написал, что охранники исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова «ругаются матом».