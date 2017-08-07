«Яндекс» пожертвовал «Википедии» 3,5 миллиона рублей
«Яндекс» стал спонсором некоммерческой организации «Викимедиа РУ», которая управляет российским сегментом «Википедии». Сумма пожертвования составила 3,5 миллиона рублей, рассказал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
Эти средства пойдут на российские проекты энциклопедии, в частности на конкурсы для «Викиновостей», «Викигида», «Викиданных», «Викитеки», «Викисловарей» и другие.
Спонсором выступило подразделение поискового сервиса «Издательство Яндекса». Оно было создано в 2016 году для развития культурных и образовательных инициатив. Первым проектом «Издательства Яндекса» стал исторический онлайн-проект бывшего главреда «Дождя» Михаила Зыгаря под названием «1917. Свободная история».