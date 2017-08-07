«Яндекс» пожертвовал «Википедии» 3,5 миллиона рублей

Эти средства пойдут на российские проекты энциклопедии, в частности на конкурсы для «Викиновостей», «Викигида», «Викиданных», «Викитеки», «Викисловарей» и другие.

Спонсором выступило подразделение поискового сервиса «Издательство Яндекса». Оно было создано в 2016 году для развития культурных и образовательных инициатив. Первым проектом «Издательства Яндекса» стал исторический онлайн-проект бывшего главреда «Дождя» Михаила Зыгаря под названием «1917. Свободная история».