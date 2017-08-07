В Кремле предложили создавать коммерческие кладбища для борьбы с «резервированием» мест

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст поручения. Получение документа подтвердили в правительстве.

Путин также ожидает от правительства окончания разработки нового закона о похоронном деле взамен документа, действующего с 1996 года. В контрольном управлении президента, в частности, считают, что для решения проблем с платным резервированием мест надо создавать коммерческие кладбища.

Основная часть поручений посвящена гарантированному перечню услуг, которые, по мнению президента, надо организовывать по принципу «одного окна» без дополнительного сбора документов. Помимо этого стоимость такого перечня должна быть во всех регионах уравнена с размером пособия на погребение.

Реализация предложенных мер, по замыслу Кремля, должна сократить рынок «серых» агентов, который оценивают в 120-150 миллиардов рублей.