Совбез предложил ограничить экспортную монополию «Газпрома»

Ведомости
05:27, 7 августа 2017
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Межведомственная комиссия при Совете безопасности России рекомендовала правительству определить условия либерализации экспорта российского газа. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания комиссии, состоявшегося 6 июля.

Как отмечает издание, есть два пути либерализации экспорта — ограничение монополии «Газпрома» на поставки газа по трубопроводам за рубеж и увеличение объема экспорта сжиженного природного газа (СПГ). По действующим правилам, на экспорт СПГ монополия «Газпрома» не распространяется.

Представители «Газпрома», отмечают «Ведомости», на заседании межведомственной комиссии Совбеза по безопасности в экономической и социальной сферах не присутствовали.

Представитель Совбеза подтвердил факт заседания межведомственной комиссии, однако отказался комментировать, что имелось в виду под либерализацией экспорта газа и почему на встрече отсутствовал представитель «Газпрома».

В случае если независимые производители газа получат доступ к экспортной трубе пропорционально доле в добыче, выручка «Газпрома» может снизиться на $6,5 млрд (при общей выручке за 2016 г. $100,7 млрд), подсчитала директор по нефти и газу Prosperity Capital Management Ольга Даниленко.

Ведомости
«Газпром» — крупнейший производитель газа в России. Около 40 процентов добытого газа концерн отправляет на экспорт. В первом полугодии 2016 года «Газпром» экспортировал 103,6 миллиарда кубометров газа, в том числе 85,9 кубометров в страны дальнего зарубежья.
В настоящий момент, пишут «Ведомости», в России лишь одно предприятие имеет право на поставки СПГ за рубеж в обход монополии «Газпрома». Речь идет о дочерней компании «Газпрома» Sakhalin Energy — операторе проекта «Сахалин-2».
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