Совбез предложил ограничить экспортную монополию «Газпрома»
Межведомственная комиссия при Совете безопасности России рекомендовала правительству определить условия либерализации экспорта российского газа. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания комиссии, состоявшегося 6 июля.
Как отмечает издание, есть два пути либерализации экспорта — ограничение монополии «Газпрома» на поставки газа по трубопроводам за рубеж и увеличение объема экспорта сжиженного природного газа (СПГ). По действующим правилам, на экспорт СПГ монополия «Газпрома» не распространяется.
Представители «Газпрома», отмечают «Ведомости», на заседании межведомственной комиссии Совбеза по безопасности в экономической и социальной сферах не присутствовали.
Представитель Совбеза подтвердил факт заседания межведомственной комиссии, однако отказался комментировать, что имелось в виду под либерализацией экспорта газа и почему на встрече отсутствовал представитель «Газпрома».
В случае если независимые производители газа получат доступ к экспортной трубе пропорционально доле в добыче, выручка «Газпрома» может снизиться на $6,5 млрд (при общей выручке за 2016 г. $100,7 млрд), подсчитала директор по нефти и газу Prosperity Capital Management Ольга Даниленко.