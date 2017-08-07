Роман Абрамович и Дарья Жукова расстались

Бизнесмен Роман Абрамович и основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова приняли решение расстаться. Об этом говорится в совместном заявлении пары, поступившем в редакцию РБК.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться», — сообщили Абрамович и Жукова.

Пара подчеркнула, что останется «близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе».