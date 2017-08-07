Роман Абрамович и Дарья Жукова расстались
Бизнесмен Роман Абрамович и основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова приняли решение расстаться. Об этом говорится в совместном заявлении пары, поступившем в редакцию РБК.
«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться», — сообщили Абрамович и Жукова.
Пара подчеркнула, что останется «близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе».
Роман Абрамович и Дарья Жукова, по данным СМИ, познакомились в 2005 году. В 2007 году Абрамович развелся со второй женой Ириной Маландиной, на которой был женат 16 лет. Маландина при разводе получила 300 миллионов долларов. У Абрамовича и Маландиной пятеро совместных детей.
Дарья Жукова известна, помимо прочего, как основательница музея современного искусства «Гараж» в Москве, а также совладелица компании по производству одежды Kova & T.
У Жуковой и Абрамовича двое детей — сын Аарон Александр 2009 года рождения и дочь Лея 2013 года рождения.