Великобритания согласилась заплатить за «Брекзит» 40 миллиардов евро

The Daily Telegraph
07:05, 6 августа 2017
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Правительство Великобритании готово выплатить 36 миллиардов фунтов стерлингов (около 40 миллиардов евро) в рамках урегулирования по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает газета, цифра в 40 миллиардов евро была названа британскими чиновниками на условиях анонимности. Это первое упоминание о том, что Лондон готов заплатить Брюсселю за выход из ЕС.

Предполагается, что после «Брекзита» Великобритания будет переводить по 10 миллиардов евро в год, но только при условии, что ЕС уже сейчас начнет обсуждение будущих торговых связей. В Брюсселе ранее заявляли, что готовы обсуждать будущие отношения только после того, как Великобритания урегулирует финансовые претензии (их оценивали в 60 миллиардов евро).

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За отделение от Евросоюза проголосовали 52 процента участников.
Официально процедура «Брекзита» началась в конце марта 2017 года, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила руководству ЕС уведомление о намерении страны покинуть союз.
В июле был принят ключевой документ «Брекзита» — Great Repeal Bill («Большой законопроект о выходе»). Ожидается, что процесс выхода Великобритании из ЕС займет около трех лет.
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