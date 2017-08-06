Великобритания согласилась заплатить за «Брекзит» 40 миллиардов евро

Правительство Великобритании готово выплатить 36 миллиардов фунтов стерлингов (около 40 миллиардов евро) в рамках урегулирования по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает газета, цифра в 40 миллиардов евро была названа британскими чиновниками на условиях анонимности. Это первое упоминание о том, что Лондон готов заплатить Брюсселю за выход из ЕС.

Предполагается, что после «Брекзита» Великобритания будет переводить по 10 миллиардов евро в год, но только при условии, что ЕС уже сейчас начнет обсуждение будущих торговых связей. В Брюсселе ранее заявляли, что готовы обсуждать будущие отношения только после того, как Великобритания урегулирует финансовые претензии (их оценивали в 60 миллиардов евро).