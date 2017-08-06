Усэйн Болт прибежал третьим в последней стометровке в своей карьере

Ямайский бегун, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. В забеге на 100 метром Болт уступил американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулману.

Болт прибежал к финишу через 9,95 секунды после старта. Гэтлин закончил забег за 9,92 секунды, Коулман — за 9,94.

Забег 5 августа стал последней стометровкой Болта: после лондонского чемпионата спортсмен надеется закончить карьеру. Однако 30-летний атлет еще выступит в групповом забеге — эстафете 4×100 метров.