Усэйн Болт прибежал третьим в последней стометровке в своей карьере
Ямайский бегун, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. В забеге на 100 метром Болт уступил американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулману.
Болт прибежал к финишу через 9,95 секунды после старта. Гэтлин закончил забег за 9,92 секунды, Коулман — за 9,94.
Забег 5 августа стал последней стометровкой Болта: после лондонского чемпионата спортсмен надеется закончить карьеру. Однако 30-летний атлет еще выступит в групповом забеге — эстафете 4×100 метров.
Усэйн Болт — один из самых быстрых спринтеров в истории, абсолютный рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. На его счету восемь олимпийских золотых медалей и 11 титулов чемпиона мира.