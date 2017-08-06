Израиль прекратит вещание катарского телеканала «Аль-Джазира»

Правительство Израиля приняло решение отозвать аккредитацию катарского телеканала «Аль-Джазира». Об этом 8 августа объявил глава израильского министерства коммуникаций Айуб Кара.

Бюро канала (как арабское, так и английское) должны прекратить работу на территории Израиля, а кабельные и спутниковые сети перестанут распространять сигнал «Аль-Джазиры».

В своем заявлении Кара обвинил «Аль-Джазиру» в поддержке террористических организаций. По его словам, израильские провайдеры кабельного и спутникового телевидения согласились убрать канал из своих пакетов. При этом для выполнения некоторых требований решения правительства потребуется принятие специальных законов в парламенте. В связи с этим неясно, когда распоряжение сможет вступить в силу.

Как пишет сайт «Аль-Джазиры», на пресс-конференцию, на которой Айуб Кара объявил о решении правительства, представителей канала не аккредитовали.

На канале предполагают, что решение израильских властей может быть связано с тем, как «Аль-Джазира» освещала конфликт вокруг Храмовой горы.