Израиль прекратит вещание катарского телеканала «Аль-Джазира»

Reuters
14:18, 6 августа 2017
Надежный источник

Правительство Израиля приняло решение отозвать аккредитацию катарского телеканала «Аль-Джазира». Об этом 8 августа объявил глава израильского министерства коммуникаций Айуб Кара.

Бюро канала (как арабское, так и английское) должны прекратить работу на территории Израиля, а кабельные и спутниковые сети перестанут распространять сигнал «Аль-Джазиры».

В своем заявлении Кара обвинил «Аль-Джазиру» в поддержке террористических организаций. По его словам, израильские провайдеры кабельного и спутникового телевидения согласились убрать канал из своих пакетов. При этом для выполнения некоторых требований решения правительства потребуется принятие специальных законов в парламенте. В связи с этим неясно, когда распоряжение сможет вступить в силу.

Как пишет сайт «Аль-Джазиры», на пресс-конференцию, на которой Айуб Кара объявил о решении правительства, представителей канала не аккредитовали.

На канале предполагают, что решение израильских властей может быть связано с тем, как «Аль-Джазира» освещала конфликт вокруг Храмовой горы.

В июле 2017 трое израильских арабов застрелили возле мечети на Храмовой горе двух израильских полицейских. Нападавшие были убиты, а мечеть — временно закрыта. Израильские власти установили на комплексе металлодетекторы, камеры видеонаблюдения и заграждения.
В результате протестов со стороны мусульман металлодетекторы были убраны, однако на Храмовой горе продолжились массовые столкновения между израильской полицией и мусульманами. В ходе одного из таких инцидентов пострадали более 100 человек.
Премреь-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе этих событий обвинял «Аль-Джазиру» в подстрекательстве к насилию против израильтян и угрожал закрыть телеканал.
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