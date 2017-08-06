Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что болен раком легких

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд объявил, что болен раком легких.

В интервью газете Mail on Sunday Вуд рассказал, что диагноз ему поставили еще в мае после обследования у лечащего врача группы. Вскоре после этого музыкант перенес пятичасовую операцию по удалению части легкого.

70-летний Вуд рассказал, что перед операцией попрощался с родными и близкими. По его словам, он был уверен, что умрет — предыдущие 50 лет жизни Вуд курил «одну от одной», и бросил только в 68, незадолго до того, как у него родились близнецы.