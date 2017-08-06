Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что болен раком легких
Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд объявил, что болен раком легких.
В интервью газете Mail on Sunday Вуд рассказал, что диагноз ему поставили еще в мае после обследования у лечащего врача группы. Вскоре после этого музыкант перенес пятичасовую операцию по удалению части легкого.
70-летний Вуд рассказал, что перед операцией попрощался с родными и близкими. По его словам, он был уверен, что умрет — предыдущие 50 лет жизни Вуд курил «одну от одной», и бросил только в 68, незадолго до того, как у него родились близнецы.
«С тех пор как чуть больше года назад я бросил курить, я все время думал: не может быть, чтобы после 50 лет непрерывного курения — и прочих моих вредных привычек — у меня с легкими все было хорошо» (англ. яз.).