Стадион «Локомотив» переименовали в «РЖД Арену»

Локомотив
09:47, 5 августа 2017
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Футбольный стадион «Локомотив», на котором играет домашние матчи одноименный московский клуб, теперь называется «РЖД Арена». Об этом объявил президент ФК «Локомотив» Илья Геркус.

Как следует из сообщения, переименование приурочено к Дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа (в 2017 году — 6-го числа).

Малую спортивную арену «Локомотива» решено переименовать в «Сапсан Арена».

«Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО „РЖД“ и футбольным клубом „Локомотив“. В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы „Локомотива“. Наконец, благодарим за стадион — и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам», — заявил президент клуба.

Илья Геркус анонсировал переименование в конце июля.

РЖД — владелец и генеральный спонсор «Локомотива».
Нынешний стадион «Локомотива» на Большой Черкизовской улице был построен в 2002 году. Он вмещает более 27 тысяч зрителей.
Стадионы целого ряда российских футбольных клубов, которые были построены или реконструированы в 2010-е годы, называются по аналогии с «РЖД Арена» — это «Анжи Арена» в Махачкале, «Ахмат Арена» в Грозном, «Казань Арена», «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге и «Открытие Арена» в Москве.
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