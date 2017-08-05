Стадион «Локомотив» переименовали в «РЖД Арену»

Футбольный стадион «Локомотив», на котором играет домашние матчи одноименный московский клуб, теперь называется «РЖД Арена». Об этом объявил президент ФК «Локомотив» Илья Геркус.

Как следует из сообщения, переименование приурочено к Дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа (в 2017 году — 6-го числа).

Малую спортивную арену «Локомотива» решено переименовать в «Сапсан Арена».

«Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО „РЖД“ и футбольным клубом „Локомотив“. В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы „Локомотива“. Наконец, благодарим за стадион — и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам», — заявил президент клуба.

Илья Геркус анонсировал переименование в конце июля.