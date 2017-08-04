В Якутии произошла авария на алмазном руднике. Судьба 16 шахтеров неизвестна

Спасателям пока не удается связаться с 16 шахтерами, работавшими в алмазном руднике в городе Мирный, где произошел прорыв воды.

Всего в шахте, принадлежащей «Алросе», в момент аварии находился 151 человек. 102 шахтера подняты на поверхность, еще 33 человека ожидают эвакуации, сообщила пресс-служба компании.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на представителей МЧС сообщает, что спасателям не удается связаться с 17 шахтерами.

В Мирный в связи с аварией на руднике вылетели президент «Алросы» Сергей Иванов и глава МЧС Владимир Пучков. Также в Мирный отправился глава Якутии Егор Борисов.