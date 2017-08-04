Производитель марихуаны купил город в Калифорнии

Bloomberg
06:55, 4 августа 2017
Надежный источник

Компания American Green, которая занимается легальным выращиванием марихуаны, купила небольшой город в Калифорнии. Компания планирует превратить город в курорт, связанный с употреблением марихуаны.

Город Ниптон находится в трех часах езды от Лос-Анджелеса и в часе — от Лас-Вегаса. Город основан в 1905 году и долгое время был успешным шахтерским поселением, но затем опустел. В 1980-х геолог Джеральд Фримен купил город за 200 тысяч долларов и поселился в нем. К 2010 году он установил в зданиях поселения солнечные батареи с целью сделать Ниптон полностью независимым от традиционных источников энергии.

American Green заплатила за город около 5 миллионов долларов и планирует потратить еще 2,5 миллиона на его развитие. Покупка включает магазин, отель, здание школы и минеральные источники.

В первую очередь American Green планирует начать производство минеральной воды из источников в Ниптоне с добавлением марихуаны.

«Мы подумали, что если на своем примере покажем, как можно создать дружественное марихуане поселение и сделать его энергонезависимым, то сможем вдохновить других людей, и они скажут: „А почему мы не можем также у себя?“» — сказал менеджер проекта по восстановлению города Стивен Ширин (англ. яз.).

Bloomberg
В Калифорнии полностью легализована продажа и употребление марихуаны как в медицинских, так и в рекреационных целях.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме