Полпред президента предложил на пост главы заповедника в Сочи своего друга вместо «племянницы Рогозина»

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов предложил Минприроды назначить директором Сочинского национального парка министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина. По информации «Коммерсанта», Устинов и Еремин заканчивали один вуз и дружат до сих пор.

С предложением назначить Еремина Устинов обратился к главе Минприроды Сергею Донскому после того, как министр заверил полпреда, что Дарья Филиппова (ее называют племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина) не будет постоянным директором заповедника.

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко называет Еремина заядлым охотником, который умеет «решать проблемы, учитывая интересы то бизнеса, то „зеленых“».

При этом источники «Коммерсанта» замечают, что шансы Еремина на назначение невелики, так как в заповедник собираются отправить человека из Минприроды. Перед новым директором будет стоять задача проверки хозяйственной деятельности бывшего руководства.