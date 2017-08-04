Под Екатеринбургом засняли, как священник сажает ребенка в багажник машины. СК начал проверку

В Свердловской области СК начал доследственную проверку после появления в СМИ видеозаписи, на которой священник в Верхней Пышме сажает ребенка в багажник машины.

«Проверяется, имел ли место факт перевозки ребенка в багажном отделении автомашины», — заявили в СК.

Ранее провести проверку пообещали в местном ГИБДД.

Видеозапись, снятую около магазина в Верхней Пышме, 3 августа опубликовал сайт E1.ru. На видео мужчина в рясе сажает в машину ребенка и затем садится за руль. Автор ролика рассказал, что видел, как машина подъехала к зданию — тогда ребенка, соответственно, достали из багажника. Снять этот момент на видео он не успел.

4 августа с сайтом E1.RU связалась жена священника. Она рассказала, что на самом деле ребенок только забрался в машину через багажник, а ехал, как и положено, в детском кресле и пристегнутым.

«После просмотра видеороликов показательных выступлений солдат ВДВ сын захотел попробовать себя в роли маленького десантника. <…> Поэтому сын решил преодолеть маленькое препятствие в виде спинки заднего сиденья», — рассказала она.