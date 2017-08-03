Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры

Украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Заявление спортсмена опубликовано на его официальном сайте. Теперь Кличко сосредоточится на развитии своего бренда.

Решение KlitschkoOfficial

Решение означает, что Кличко отказывается от мачта-реванша с британцем Энтони Джошуа. В апреле Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.