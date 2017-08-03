Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры

Владимир Кличко
08:25, 3 августа 2017
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Украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Заявление спортсмена опубликовано на его официальном сайте. Теперь Кличко сосредоточится на развитии своего бренда.

Решение
KlitschkoOfficial

Решение означает, что Кличко отказывается от мачта-реванша с британцем Энтони Джошуа. В апреле Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.

Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 году Кличко взял золото на Олимпийских играх в Атланте.
За 21 год карьеры Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы (из них 53 нокаутом).
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