Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры
Украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Заявление спортсмена опубликовано на его официальном сайте. Теперь Кличко сосредоточится на развитии своего бренда.
Решение означает, что Кличко отказывается от мачта-реванша с британцем Энтони Джошуа. В апреле Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.
🥊 Fights: 69— BT Sport Boxing 🥊 (@BTSportBoxing) August 3, 2017
💪 Wins: 64
👊 KOs: 53
🙌 Two-time world heavyweight champion
🥇 1996 Olympic gold
A boxing legend 👏 pic.twitter.com/HvHs0RugpW
Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 году Кличко взял золото на Олимпийских играх в Атланте.
За 21 год карьеры Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы (из них 53 нокаутом).