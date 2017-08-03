В уральской воинской части подрались более 150 контрактников
В воинской части номер 31612 в городе Елань Свердловской области произошла массовая драка с участием более 150 военнослужащих, пишет «Ура.ру» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, конфликт произошел в центре подготовки молодых специалистов между группой из 60 военных из Тувы, которые приехали на трехмесячные курсы выживания, и примерно сотней служащих из Еланского гарнизона. Все участники конфликта — служащие по контракту.
«Ура.ру» утверждает, что служащие из Тувы отмечали окончание учебы и употребляли спиртное, после чего решили напасть на казарму гарнизона. Нападавшие были вооружены ножами и заточками.
В результате массовой драки пострадали 14 человек, все они — служащие Еланского гарнизона.
По сведениям издания, в казарме были выбиты окна и разбита мебель. Сведений о задержаниях в связи с массовой дракой не поступало.
«В Еланский учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым», — сообщает источник.