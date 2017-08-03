Путин предложил запретить изъятие жестких дисков во время обысков

Интерфакс
12:16, 3 августа 2017
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Президент России Владимир Путин на совещании в Амурской области заявил, что необходимо запретить изъятие жестких дисков во время обысков. По словам президента, такие действия приводят к полной остановке работы предприятий, на которых проходят обыски.

Он отметил, что зачастую фирмы, к которым приходили следователи, даже не могут заплатить налогов из-за того, что их лишили рабочих данных. Также Путин заявил, что бизнесменов нельзя заключать под стражу, если в их отношении не ведутся активные следственные действия.

По его словам, «это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон». «Главное, чтобы решения были приняты оперативно», — сказал В.Путин.

Интерфакс
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости снижения давления правоохранительных органов и выбора для предпринимателей меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
За период с 2012 года, когда Владимир Путин был в третий раз избран президентом России, и по 2016 годы количество уголовных дел и арестов предпринимателей выросло на 70 процентов, писала газета «Ведомости».
Изъятие компьютеров и жестких дисков часто применяется при обысках у представителей оппозиционных политических организаций и активистов. Так, полиция в июне 2017 года изъяла компьютеры при обыске в штабе Алексея Навального в Красноярске.
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