Путин предложил запретить изъятие жестких дисков во время обысков

Президент России Владимир Путин на совещании в Амурской области заявил, что необходимо запретить изъятие жестких дисков во время обысков. По словам президента, такие действия приводят к полной остановке работы предприятий, на которых проходят обыски.

Он отметил, что зачастую фирмы, к которым приходили следователи, даже не могут заплатить налогов из-за того, что их лишили рабочих данных. Также Путин заявил, что бизнесменов нельзя заключать под стражу, если в их отношении не ведутся активные следственные действия.