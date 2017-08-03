Полпред президента попросил не назначать «племянницу Рогозина» директором заповедника в Сочи

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов написал обращение к главе Минприроды Сергею Донскому с просьбой не назначать на пост директора национального парка в Сочи Дарью Филиппову.

В письме, которое оказалось в распоряжении «Новой газеты», Устинов пишет, что у Филипповой, которую в СМИ ранее называли племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина, нет профильного образования. Она, подчеркивает полпред, никогда не работала в организациях, имеющих отношение к сфере охраны природы, а также за последние пять лет сменила пять мест работы и допустила около сорока административных правонарушений.

Устинов утверждает, что назначение Филипповой на должность директора национального парка в Сочи считает нецелесообразным.

В министерстве природных ресурсов и экологии «Новой газете» подтвердили факт получения письма Устинова. В ведомстве отметили, что действительно предлагали кандидатуру Филипповой на пост директора заповедника, но сейчас назначать ее на эту должность не планируется.