Крупнейший банк Австралии заподозрили в отмывании денег. Банку грозит штраф в 765000000000 долларов

The Guardian
15:31, 3 августа 2017
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Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций, который занимается борьбой с отмыванием денег, обвинил крупнейший банк в Австралии Commonwealth Bank в пособничестве незаконным переводам денег за рубеж.

Надзорная организация намерена взыскать компенсацию через суд. Банку грозит штраф до 18 миллионов австралийских долларов за каждое из 53506 нарушений. Если перевести в доллары США, то общая сумма штрафа может составить до 765 миллиардов долларов.

Все нарушения касаются установленных в 2012 году банкоматов, через которые можно было пополнять счет и переводить деньги, даже когда банк закрыт. Как выяснило надзорное ведомство, такой возможностью пользовались участники наркокартелей и организаций по отмыванию денег. Всего отчетно-аналитический центр транзакций обнаружил сомнительных операций на 62 миллиона американских долларов.

В надзорном ведомстве уверяют, что в банке знали о сомнительных операциях, но не боролись с ними.

В банке заявили, что сотрудничают с аналитическим центром и вкладываются в борьбу с отмыванием денег (англ. яз.).

The Guardian
Commonwealth Bank — самая дорогая компания на Австралийской бирже ценных бумаг. По состоянию на июль 2017 года, она оценивалась в 113 миллиардов долларов США. Таким образом, возможный штраф почти в семь раз превышает капитализацию компании.
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