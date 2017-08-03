Глава «Роснефти» увидел «позитив» в новых санкциях США против России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что у новых санкций, введенных США в отношении России, «есть позитивные и есть негативные последствия».

«Мне жаль, что Exxon пострадал — ему выписали 2 миллиона долларов штрафа за общение с нами. То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно», — сказал он. О других позитивных последствиях санкций, пообещал глава «Роснефти» журналистам, станет известно «в течение ближайших четырех недель».

Сечин также напомнил, что президент США не поддерживал ужесточение санкций, хотя и подписал законопроект.

«Даже президент США и тот сказал, что закон неправильный. Он возражает, но подписывает. Что тут можно добавить? Конечно, неправильный закон, они сами это все понимают», — сказал Сечин.

«Мне иногда кажется, что самые большие санкции вводятся именно против него [Трампа], а не против нас», — добавил глава «Роснефти».