Глава «Роснефти» увидел «позитив» в новых санкциях США против России

Интерфакс
10:05, 3 августа 2017
Надежный источник

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что у новых санкций, введенных США в отношении России, «есть позитивные и есть негативные последствия».

«Мне жаль, что Exxon пострадал — ему выписали 2 миллиона долларов штрафа за общение с нами. То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно», — сказал он. О других позитивных последствиях санкций, пообещал глава «Роснефти» журналистам, станет известно «в течение ближайших четырех недель».

Сечин также напомнил, что президент США не поддерживал ужесточение санкций, хотя и подписал законопроект.

«Даже президент США и тот сказал, что закон неправильный. Он возражает, но подписывает. Что тут можно добавить? Конечно, неправильный закон, они сами это все понимают», — сказал Сечин.

«Мне иногда кажется, что самые большие санкции вводятся именно против него [Трампа], а не против нас», — добавил глава «Роснефти».

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России. В частности, ограничительные меры могут быть применены к российским компаниям, занимающимся экспортными нефте- и газопроводами.
США ввели санкции в отношении России весной 2014 года за роль РФ в украинском кризисе и присоединение Крыма. Секторальные санкции, касающиеся, в числе прочих, и «Роснефти», несколько раз ужесточались.

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