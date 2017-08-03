Бывшего сенатора Константина Цыбко приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятку

Озерский городской суд Челябинской области приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Цыбко также назначен штраф в размере 70 миллионов рублей.