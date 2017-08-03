Бывшего сенатора Константина Цыбко приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятку
Озерский городской суд Челябинской области приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Цыбко также назначен штраф в размере 70 миллионов рублей.
Константин Цыбко обвинялся в получении в 2011–2012 годы взятки от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова за содействие в назначении и от предпринимателя Олега Лакницкого — «за лоббирование его коммерческих интересов».
В пресс-релизе СК названа общая сумма этих взяток в 21 миллион рублей; ранее речь шла о 27,5 миллиона.
Цыбко свою вину не признал. Обвинение просило приговорить его к 14 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.