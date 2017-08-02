В школе в Миннеаполисе взорвался газ. Один человек погиб

Star Tribune
16:29, 2 августа 2017
Надежный источник

Один человек погиб в результате взрыва в здании частной школы Minnehaha Academy в Миннеаполисе. Несколько человек остаются под завалами.

Взрыв произошел около 10:30 утра по местному времени (18:30 по Москве). В результате часть здания, обрушилась. Нескольких человек удалось эвакуировать — они забрались на крышу школы.

Как пишет CBS News со ссылкой на заявление администрации школы, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.

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