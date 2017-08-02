В школе в Миннеаполисе взорвался газ. Один человек погиб

Один человек погиб в результате взрыва в здании частной школы Minnehaha Academy в Миннеаполисе. Несколько человек остаются под завалами.

Взрыв произошел около 10:30 утра по местному времени (18:30 по Москве). В результате часть здания, обрушилась. Нескольких человек удалось эвакуировать — они забрались на крышу школы.

BREAKING: Explosion and building collapse reported at Minneapolis school; 1 dead, others trapped, via @kare11 https://t.co/dI1zLbt0qK pic.twitter.com/WtPSj7Svqw — NBC News (@NBCNews) August 2, 2017

Как пишет CBS News со ссылкой на заявление администрации школы, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.