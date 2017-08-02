ЦБ резко поднял курсы евро и доллара

Банк России установил курс евро на 3 августа на уровне в 71,68 рубля. По сравнению с предыдущим днем евро подорожал к рублю на 95 копеек. Официальный курс доллара к рублю вырос на 74 копейки, до 60,58 рубля.

В ходе торгов на Московской бирже курс евро днем 2 августа впервые с сентября 2016 года преодолел отметку в 72 рубля, но затем рубль частично отыграл потери.

По состоянию на 13:20 мск, за евро давали 71,76 рубля — на 49 копеек больше уровня закрытия предыдущей сессии. Доллар стоил 60,64 рубля (+29 копеек).