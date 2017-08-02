Прокуратура начала проверку после нападения на тележурналиста на Дне ВДВ

Прокуратура проводит доследственную проверку по факту нападения на корреспондента НТВ во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

На корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие», выходящей на канале НТВ, Никиту Развозжаева напали днем 2 августа во время прямого включения из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве, где проходило празднование.

К Развозжаеву, который в этот момент был в прямом эфире, подошел мужчина и стал нецензурно выражаться. Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в лицо.

Нападавший на корреспондента НТВ был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ближайшее отделение. Пресс-служба полиции Москвы не стала называть имя задержанного и другие подробности, подчеркнув лишь, что он «не имеет никакого отношения к ВДВ».

На мужчине, напавшем на Развозжаева, надета футболка с надписью «Оплот». Такое название носит пророссийская организация, действующая на Украине. Лидер донецкого «Оплота» Александр Захарченко возглавляет ДНР. У организации есть ряд дочерних структур, включая спортивный клуб, отель и интернет-магазин одежды.