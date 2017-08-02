После нападения на журналиста НТВ в Парке Горького возбуждено уголовное дело
Прокуратура Москвы объявила о возбуждении уголовного дела в связи с нападением на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в московском Парке Горького 2 августа. Как говорится в заявлении ведомства, дело возбуждено по статье 116 УК РФ — побои.
«Органам полиции поручено изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности,» — говорится в заявлении на сайте прокуратуры.
Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил отделу внутренних дел по району Якиманка провести доследственную проверку по факту избиения журналиста телекомпании «НТВ» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).