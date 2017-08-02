После нападения на журналиста НТВ в Парке Горького возбуждено уголовное дело

«Органам полиции поручено изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности,» — говорится в заявлении на сайте прокуратуры.

Прокуратура Москвы объявила о возбуждении уголовного дела в связи с нападением на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в московском Парке Горького 2 августа. Как говорится в заявлении ведомства, дело возбуждено по статье 116 УК РФ — побои.

Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил отделу внутренних дел по району Якиманка провести доследственную проверку по факту избиения журналиста телекомпании «НТВ» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Нападение на корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» Никиту Развозжаева произошло днем 2 августа во время прямого включения из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве, где проходило празднование Дня ВДВ.

Во время прямого эфира к Развозжаеву подошел мужчина и стал нецензурно выражаться. Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в лицо.

Нападавший был вскоре задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции. Пресс-служба полиции Москвы не стала называть имя задержанного и другие подробности, подчеркнув лишь, что он «не имеет никакого отношения к ВДВ».